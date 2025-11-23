В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

Также в одном из жилых домов произошло возгорание

БРЯНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мужчина ранен в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель поселка. Пострадавшему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.

В одном из жилых домов произошло возгорание. Осколками повреждены хозпостройка и остекление в многоквартирном доме, добавил губернатор.