Под Орлом в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба УМВД России по Орловской области

ОРЕЛ, 23 ноября. /ТАСС/. В Орловском муниципальном округе Орловской области один человек погиб, трое, включая ребенка, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на трассе М-2 "Крым". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Lada Granta 1958 года рождения скончалась на месте. Несовершеннолетний пассажир Lada Granta 2017 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель Lada Granta и водитель Kia Picanto", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария случилась около 10:30 мск на дороге М-2 "Крым". Сообщается, что водитель 1980 года рождения, управляя Mercedes Benz, столкнулся с Lada Granta, которым управлял мужчина 1971 года рождения. В результате удара отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Picanto под управлением водителя 1976 года рождения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.