В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области. Жительница региона доставлена в больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль женщина получила баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения головы. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт поврежден", - написал глава региона.

Детонации БПЛА также зафиксированы в селах Белянка, Грушевка, Долгое, Дорогощь, Зозули, Майский, Отрадное, городе Грайворон. В результате падения беспилотных летательных аппаратов повреждены коммерческие здания, дома и автомобили. "Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.