В ДНР из-за атаки ВСУ пострадали три человека

Среди них есть подросток

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. В ДНР три человека, включая подростка, пострадали 23 ноября в результате действий Вооруженных сил Украины. Об этом написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Три мирных жителя республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1965 года рождения. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево при подрыве на взрывоопасном предмете тяжело ранен парень - подросток 2011 года рождения. В селе Красная Поляна Великоновоселковского муниципального округа от детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1960 года рождения", - сообщил Пушилин.

Он отметил, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал скорейшего выздоровления.