В Москве студентов госпитализировали с отравлением во время соревнований

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько студентов доставлены в инфекционные больницы в Москве с пищевым отравлением, которое возникло во время олимпиады в одном из учебных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы. Несколько участников госпитализировали в клинические инфекционные больницы №1 и №2. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ситуация находится на контроле у департамента здравоохранения.

Как добавили в столичном управлении Роспотребнадзора, специалисты проводят эпидемиологическое расследование. "Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по г. Москве", - говорится в Telegram-канале ведомства.