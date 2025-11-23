В Нигерии освободили похищенных в одной из церквей 38 верующих

Президент страны Бола Тинубу заявил, что отменил поездку на саммит G20 в Южной Африке для координации усилий служб безопасности

ХАРАРЕ, 23 ноября. /ТАСС/. Освобождены все 38 прихожан церкви на западе Нигерии, захваченных террористами в заложники. Об этом сообщил президент Нигерии Бола Тинубу.

"Мои соотечественники-нигерийцы, вы помните, что я отменил поездку на саммит G20 в Южной Африке для координации усилий наших служб безопасности, - цитирует его портал The Cable. - Благодаря их усилиям спасены все 38 прихожан, похищенных в штате Квара. Я пристально слежу за обстановкой в сфере безопасности по всей стране и получаю доклады о борьбе с преступностью. Я не отступлю. Каждый нигериец в каждом штате имеет право на безопасность - мы наведем порядок в стране и защитим народ".

Церковь в штате Квара была атакована в ночь с 18 на 19 ноября. Террористы открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Пять верующих были убиты, 38 захвачены в заложники.

Преступники в Нигерии часто берут людей в заложники для получения выкупа. 14 апреля 2014 года из интерната в населенном пункте Чибок (штат Борно) были похищены 276 школьниц, часть из них до сих пор не удалось вернуть. Как правило, захватом заложников занимаются боевики террористической группировки "Боко харам", которая возникла в 2002 году в Борно. Она добивается захвата власти в стране. С 2009 года организация перешла к активным действиям.