В Москве на 66-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин
Редакция сайта ТАСС
19:08
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 66-го км МКАД в Москве. На месте работают оперативные службы города. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 66-го км МКАД (в районе Волоколамского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что в районе происшествия затруднено движение. Позже оно было восстановлено.
"Движение на внешней стороне 66-го км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.