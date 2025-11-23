ВККС обсудит согласие на возбуждение дел против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей начинает четырехдневное заседание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) начинает четырехдневное заседание, на котором в том числе рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел против шести судей по статьям о коррупции.

Согласно информации на сайте ВККС, 24 ноября на повестке стоит вопрос о возбуждении дел против трех судей: Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Воитлева Адама Нуриевича - по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны - по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарской Республики в отставке Темботова Мухамеда Мухамедовича - по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере организованной группой, пять эпизодов) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Кроме того, ВККС может дать согласие на исполнение судебного решения об аресте председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.

Другие дела

На этой неделе ВККС, как ожидается, рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение дел в отношении еще трех судей: председателя Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Валерия Тарасова (посредничество во взяточничестве), судьи этого же суда Каринэ Голиковой (получение взятки в особо крупном размере), а также судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова, который обвиняется в вынесении неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ).

27 ноября ВККС рассмотрит прекращение отставки экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, фигурировавшего в деле экс-судьи ВС РФ Виктора Момотова, что влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу.

Под контролем главы Верховного суда

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов 5 ноября в своем первом интервью на этом посту заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем.

Еще в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность главы ВС Краснов заявлял, что "высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности". Он также подчеркивал, что "любое давление на судей, на беспристрастность и объективность должно на корню пресекаться".