В Пензенской области и Мордовии объявили беспилотную опасность

В регионах временно ограничили работу мобильного интернета
22:14

ПЕНЗА, 24 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он.

В Telegram-канале правительства Мордовии сообщается, что на территории республики также объявлен сигнал беспилотной опасности. 

РоссияМордовияПензенская область