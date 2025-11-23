В Пензенской области и Мордовии объявили беспилотную опасность

В регионах временно ограничили работу мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 24 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он.

В Telegram-канале правительства Мордовии сообщается, что на территории республики также объявлен сигнал беспилотной опасности.