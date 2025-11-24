На Камчатке фиксируют рост сейсмоактивности вулкана Безымянный

За сутки произошло около 40 сейсмособытий

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 сейсмособытий произошло на вулкане Безымянный на Камчатке за сутки, сейсмоактивность исполина растет, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Около 40 сейсмособытий зарегистрировано за сутки на Безымянном, сейсмоактивность исполина растет. В настоящий момент, сейсмичность выше фона", - рассказали в учреждении.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируется свечение купола, сход лавин, исполин имеет оранжевый код авиационной опасности. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.