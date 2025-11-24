В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменен в Липецкой области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Отбой красного уровня - "Угроза атаки БПЛА" - по ранее введенным районам", - говорится в сообщении.

Соответствующий режим был введен в регионе 23 ноября в 22:19 мск для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МО, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МО, Добровского МО. При этом, как отмечают в МЧС, на всей территории области сохраняется воздушная опасность.