ТАСС: генералу Росгвардии отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей

По состоянию здоровья Михаилу Варенцову назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд изменил домашний арест бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майору Михаилу Варенцову на запрет определенных действий из-за состояния здоровья подсудимого. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения", - сказал собеседник агентства.

При этом другой подсудимый, экс-начальник ФГКУ "Главный центр информационных технологий Росгвардии" полковник Николай Чепкасов остался под домашним арестом. Обоим продлена мера пресечения на срок до 31 января.

По данным следствия, в 2019-2020 годы Росгвардия заключила с Научно-исследовательским институтом "Восход" три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова.

В 2021-2023 годах обвиняемые, превысив свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб в размере более 350 млн рублей.

Оба фигуранта дела обвиняются по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем крупный ущерб. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых наложен арест.