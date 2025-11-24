Экс-главу района в Приангарье осудили за халатность при отлове бродячих собак

Его приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Тайшетского района Иркутской области осужден по уголовному делу о халатности при организации отлова бродячих собак. Его приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) <…> Подсудимый вину не признал. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал бывшего главу района виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве не называют фамилию экс-руководителя района, но, по информации из открытых источников, речь идет об Александре Величко, который возглавлял район с 2016 по 2024 год.

По информации СУ СК по области, в 2023-2024 годах Величко, будучи главой района, не организовал и не контролировал отлов бродячих собак. В результате чего 58 человек, в том числе 30 детей, подверглись в этот период нападению собак. Некоторые из них получили травмы.

В 2024 году суд досрочно прекратил полномочия Величко по иску прокуратуры из-за несоблюдения законодательства о противодействии коррупции.