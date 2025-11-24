Экс-сотрудницу предприятия ТЭК в Югре подозревают в вымогательстве 47 млн рублей

Женщину задержали силовики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали бывшую сотрудницу нефтегазового предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе, подозреваемую по делу о вымогательстве 47 млн рублей с генерального директора фирмы. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

"Подозреваемую в вымогательстве при передаче денежных средств задержали мои коллеги из отдела № 1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре. Предварительно установлено, что с сентября по октябрь текущего года в Нижневартовске бывшая сотрудница нефтегазового предприятия потребовала от генерального директора фирмы выплатить 47 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае отказа женщина угрожала передать компрометирующие сведения о нем в правоохранительные органы. Руководитель компании обратился в полицию. Силовиками возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.