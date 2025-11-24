В Челябинской области семь человек арестовали за хищение выплат участников СВО

Аферисты организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая похищала выплаты, положенные участникам СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Мои коллеги из Челябинской и Свердловской областей совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли деятельность этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего. "По имеющимся данным, фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны. В дальнейшем с целью хищения денежных средств подозреваемые оформляли доверенности на распоряжение расчетными счетами потерпевших или дополнительные банковские карты к их счетам", - сказала Волк, добавив, что в состав группы входили женщины, которые заключали фиктивные браки с потерпевшими для последующего получения положенных по закону компенсаций в случае их ранения или гибели.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Семеро фигурантов заключены под стражу", - добавила представитель МВД. По адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, другие предметы, имеющие доказательственное значение.