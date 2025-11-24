В Красноярске еще два спортсмена проходят соучастниками по делу о мошенничестве

Вину в участии в преступлении саночники Петр Долгих и Александр Осипенко признали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Еще два известных спортсмена-саночника, Петр Долгих и Александр Осипенко, проходят соучастниками по делу о присвоении более 10 млн рублей, которые предназначались для покупки саней для спортивной школы в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении российских саночников, многократного чемпиона мира и Европы Романа Репилова и Александра Перетягина - серебряного призера чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях. В отношении них суд в Красноярске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц.

"По делу в качестве соучастников проходят два спортсмена-саночника - Петр Долгих и Александр Осипенко. <…> Вину в участии в мошенничестве они признали", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в мае 2025 года между спортивной школой и одним из спортсменов, являющимся индивидуальным предпринимателем, был заключен контракт на поставку нового спортивного инвентаря и оборудования для школы. Стоимость контракта составила более 10 млн рублей. "Действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты подыскали бывшее в употреблении и имевшееся у них оборудование и подготовили необходимую документацию для участия в аукционе. В результате их противоправной деятельности в спортивную школу был поставлен подержанный инвентарь, не соответствующий условиям контракта. На основании заведомо ложных сведений, указанных в отчетных документах, одному из спортсменов были перечислены денежные средства в размере свыше 10 миллионов рублей, которыми все фигуранты распорядились по собственному усмотрению", - пояснили в СК.

Петр Долгих - мастер спорта СССР по санному спорту. Александр Осипенко - заслуженный тренер РФ по санному спорту, тренировал призеров Олимпийских игр.