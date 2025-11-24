Статья

Повреждения домов и 93 сбитых БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Четыре частных дома и автомобиль получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 45 БПЛА сбили над Белгородской областью, 9 - над Краснодарским краем, 7 - над Нижегородской областью, 4 - над Воронежской областью, 20 - над акваторией Черного моря, а также 8 - над акваторией Азовского моря.

Последствия

Четыре частных дома и автомобиль получили повреждение в результате атаки украинских БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Работа аэропортов