Повреждения домов и 93 сбитых БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
06:17
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских БПЛА над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
Четыре частных дома и автомобиль получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 45 БПЛА сбили над Белгородской областью, 9 - над Краснодарским краем, 7 - над Нижегородской областью, 4 - над Воронежской областью, 20 - над акваторией Черного моря, а также 8 - над акваторией Азовского моря.
Последствия
- Четыре частных дома и автомобиль получили повреждение в результате атаки украинских БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Работа аэропортов
- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Пензы и Нижнего Новгорода.