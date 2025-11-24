В Баку на одном из объектов произошел взрыв

Данных о причинах взрыва и пострадавших пока не поступало

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел на одном из объектов в Наримановском районе Баку. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"На горячую линию МЧС поступило первичное сообщение о взрыве на объекте, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе города Баку. На место происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС", - указали в ведомстве.

Данных о причинах взрыва и пострадавших пока не поступало.

В свою очередь агентство АПА проинформировало, что взрыв произошел в одном из офисов, в результате пострадали семь человек.