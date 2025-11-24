В Москве подросток ранил ножом охранника и двоих полицейских

В ближайшее время несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, напавшего на охранника в ТЦ и ранившего двух полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) - два эпизода", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 ноября фигурант, находясь в торговом центре на Ореховом бульваре в городе Москве, нанес не менее двух ножевых ранений охраннику, который сделал ему замечание. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, он госпитализирован. В тот же день в ходе задержания подозреваемый нанес резаные раны рук двум сотрудникам полиции.

"Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, также допрошены свидетели произошедшего. Подозреваемый в совершении указанных преступлений задержан и доставлен в подразделение московского ведомства. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключили в столичном ГСУ СК.