В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге

При задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Двое жителей Алтайского края готовили диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины, при задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины", - отметили в ЦОС.

22 ноября 2025 года на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов. "При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, эти граждане являются местными жителями и были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение. "Выполняя задания куратора, они заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку", - сообщили в ФСБ.

Как уточнили в Следственном комитете, у преступников обнаружили незаконно приобретенное огнестрельное оружие. Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ (диверсия), следственное управление СК России по Алтайскому краю также расследует уголовные дела по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.