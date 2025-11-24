Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой электричек в Москве и Подмосковье

В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с массовым задержанием пригородных электричек на Савеловском и Ленинградском направлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта. Сегодня утром по причине неблагоприятных погодных условий в Московском регионе задерживаются поезда на Савеловском и Ленинградском направлениях", - говорится в сообщении.

Там добавили, что прокуратура ведет мониторинг ситуации, в случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.