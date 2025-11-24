Вулкан Семеру в Индонезии при извержении выбросил пепел на высоту 4,7 км

Уровень опасности в районе вулкана остается повышенным до максимального четвертого, сообщило информагентство Antara

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Новое извержение вулкана Семеру зафиксировано на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По данным его сотрудников, пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4 676 м над уровнем моря. Уровень опасности в районе вулкана остается повышенным до максимального четвертого по принятой в Индонезии классификации извержений.

В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 8 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.