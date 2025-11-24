В Эфиопии первое за 10 тыс. лет извержение Хайли-Губби привело к выбросу пепла

По данным информационного портала BNO News, облако пепла поднялось на высоту до 13,7 км и движется по направлению к Йемену и Оману

Редакция сайта ТАСС

© USA Europe Asia/ X

НАЙРОБИ, 24 ноября. /ТАСС/. Извержение спящего вулкана Хайли-Губби произошло в Эфиопии и привело к выбросу в атмосферу большого облака пепла. Об этом сообщил информационный портал African News.

По данным интернет-издания, вулкан находится на северо-востоке Эфиопии в регионе Афар. Это его первое зафиксированное извержение как минимум за 10 тыс. лет.

В свою очередь информационный портал BNO News отметил, что облако пепла поднялось на высоту до 13,7 км и движется по направлению к Йемену и Оману. Не исключено, что оно может достигнуть Ирана, Пакистана и Индии.

По последним данным, извержение прекратилось. О влиянии инцидента на авиационное сообщение или близлежащие населенные пункты пока не сообщается.