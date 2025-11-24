Жителя Запорожской области осудили за хранение американского боеприпаса

Его приговорили к шести годам трем месяцам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Безработный житель Мелитополя Запорожской области приговорен к шести годам трем месяцам лишения свободы за хранение дома кумулятивно-осколочного выстрела американского производства. Об этом сообщили в Запорожском областном суде.

"Житель поселка городского типа Мирное города Мелитополя, временно нигде не работающий гражданин Ч. 1972 года рождения, в сентябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в позднее время суток возвращался домой, освещая себе путь фонарем. По пути следования он обнаружил в траве предмет цилиндрической формы, внешне похожий на большой патрон. Осознавая, что предмет является боеприпасом, гражданин Ч. изъял его и принес в свое домовладение, где спрятал в гараже", - говорится в Telegram-канале суда.

Отмечается, что мужчина не знал, как использовать боеприпас. Отдавать и продавать его он тоже не планировал. Обнаружили взрывное устройство сотрудники полиции, которые через несколько дней прибыли для осмотра его дома. Боеприпас оказался "кумулятивно-осколочным выстрелом марки HEDP M433 40 46 мм промышленного изготовления, производства США, предназначенным для поражения целей", рассказали в суде.

"Действия гражданина Ч. были квалифицированы по ст. 222.1 УК РФ как незаконное приобретение и хранение взрывного устройства. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет 3 месяца исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении суда.