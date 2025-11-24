ТАСС: похищавшая деньги бойцов СВО группировка заключала фиктивные браки

Сумма хищения устанавливается

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Преступная группировка, деятельность которой на Урале совместно пресекли сотрудники полиции, УФСБ и управления Росгвардии по Челябинской области, применяла механизм заключения фиктивных браков для хищения денег участников специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сумма, которую получила этническая преступная группировка, еще устанавливается, но она внушительная, так как выплаты предусмотрены очень большие. Установлено, что фигуранты подыскивали граждан, обеспечивали их временными благами (медицина, вещи, жилье). Позже заключались фиктивные браки между подысканными гражданами и подконтрольными группировке женщинами, а далее оформлялись доверенности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после отправки граждан на СВО участники группировки обращались в региональные министерства социальных отношений, где предъявляли доверенности, свидетельства о браке и получали деньги, которыми распоряжались по своему усмотрению. Их задержали полицейские из Челябинской и Свердловской областей, сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с Росгвардией. Возраст задержанных колеблется от 25 до 50 лет.

Со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщалось, что по факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Семеро фигурантов заключены под стражу. Изъяты 3 автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, другие предметы, имеющие доказательственное значение.