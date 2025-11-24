ТАСС: в Петербурге задержали мужчину за поджог вышки по заданию ВСУ

Задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему так и не выплатили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Безработного наркозависимого мужчину задержали за поджог вышки сотовой связи в Ленинградской области, он подозревается в совершении теракта по заданию террористических группировок Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По полученным данным, накануне силовики задержали местного жителя 1985 года рождения, который по заданию членов террористических группировок Украины поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что задержанный является типичным примером для вербовки украинскими террористами: ранее судимый наркозависимый безработный маргинал. Задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему так и не выплатили, добавил собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), санкция по которой подразумевает до 25 лет лишения свободы.