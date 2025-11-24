Защита просит вернуть дело Чекалиных в прокуратуру

Основанием служит нарушение территориальной подследственности, сообщил адвокат Константин Третьяков

Редакция сайта ТАСС

Артем Чекалин (справа) и Валерия Чекалина (вторая слева) © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Защита подала ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных и их соучастника Романа Вишняка в прокуратуру из-за нарушения территориальной подследственности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков.

"Основанием для нашего ходатайства является следующее: нарушение территориальной подследственности. По общему правилу дело расследуются по месту совершения преступления. Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны быть предоставлены туда", - отметил защитник.

Уголовное дело Чекалиных уже передано в Гагаринский суд Москвы.

Все трое фигурантов обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Установлено, что с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк вместе с соучастниками в составе организованной группы при продаже через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более чем 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.