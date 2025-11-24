Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извергаться в течение суток

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения отметили, что на Безымянном регистрируются мощные выбросы газа и пара, сход горячих лавин по склонам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют возросшую активность на вулкане Безымянный на Камчатке, мощный взрыв может произойти в течение суток. Об этом сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Код авиационной опасности - оранжевый. Возможно, в ближайшие 24 часа могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря. Это может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что на Безымянном регистрируются мощные выбросы газа и пара, сход горячих лавин по склонам. По спутниковым данным, над вулканом зафиксирована крупная тепловая аномалия. Вулкан готовится к сильному взрывному извержению.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируется свечение купола, сход лавин. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.