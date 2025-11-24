В Москве работник упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа

Мужчину госпитализировали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Работник коммерческой организации госпитализирован после падения в шахту лифта с высоты четвертого этажа на улице Прянишникова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В нежилом здании на улице Прянишникова работник коммерческой организации упал в шахту лифта с высоты 4-го этажа. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, установление всех обстоятельств находится на контроле прокуратуры.