ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Москве работник упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа

Мужчину госпитализировали
Редакция сайта ТАСС
10:15
Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Работник коммерческой организации госпитализирован после падения в шахту лифта с высоты четвертого этажа на улице Прянишникова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В нежилом здании на улице Прянишникова работник коммерческой организации упал в шахту лифта с высоты 4-го этажа. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, установление всех обстоятельств находится на контроле прокуратуры. 

РоссияМосква