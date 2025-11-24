В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадала женщина

Также повреждено остекление в трех квартирах

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль на перекрестке дорог Нечаевка - Зиборовка в Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На перекрестке дорог Нечаевка - Зиборовка дрон атаковал легковой автомобиль. Женщину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написали в оперштабе.

Отмечается, что в Шебекине в результате детонации БПЛА повреждено остекление в трех квартирах многоквартирного дома.