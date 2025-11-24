В Омской области лиса напала на девушку

Пострадавшую доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Второй с начала месяца случай нападения лисиц на человека в Сибири произошел в Калачинске Омской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, девушку доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

"Пострадавшую от нападения животного бригада скорой помощи доставила в Калачинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Проведена первичная хирургическая обработка ран, начат курс специфического антирабического лечения. Состояние удовлетворительное. В настоящее время пациентка отпущена домой на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

В опубликованном в соцсетях видео житель Калачинска рассказал, что утром 24 ноября услышал женские крики во дворе и выскочил на улицу с палкой. Там он увидел, что лиса вцепилась в девушку, искусала ей руки и ноги. Животное было убито.

Это второй за последнее время случай нападения лисиц на людей в Сибири. В начале ноября животное напало на жительницу Новосибирска на одной из улиц города. Хозяйку защитил той-терьер, который сумел отвлечь хищницу и дал девушке время укрыться в подъезде. У лисы были выявлены признаки бешенства, в городе введен карантин по этому заболеванию, были открыты мобильные пункты вакцинации животных.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%. 5 ноября 2023 года в Колосовском районе Омской области от этого заболевания погиб мужчина, которого укусила собака.