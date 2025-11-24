В Москве арестовали IT-бизнесмена Тимура Килина по делу о госизмене

Детали уголовного дела в суде комментировать не стали

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО предпринимателя из Томска Тимура Килина, обвиняемого в госизмене. Как следует из судебной картотеки, с которой ознакомился ТАСС, защита пока не обжаловала его арест.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Килина Т. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)", - следует из судебной картотеки.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По статье о государственной измене 21-летнему Килину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.