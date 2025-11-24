Фигурант дела Мерваезовой о хищении денег у МО РФ Семенов частично признал вину

Имущество бизнесмена арестовали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Иркутский предприниматель Владимир Семенов частично признал вину в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и других фигурантов, обвиняемых в хищении более 9 млрд рублей у Минобороны РФ при строительстве по 14 госконтрактам. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, имущество бизнесмена арестовано.

"Семенов частично признал свою вину, дважды дал достаточно подробные показания. Обыски, арест имущества и иные неотложные следственные действия в отношении него проведены, поэтому вероятность утраты, уничтожения доказательств по вине моего подзащитного практически равна нулю", - говорится в оглашенных в минувшую среду материалах дела на заседании в Мещанском суде Москвы, где присутствовал корреспондент ТАСС.

По словам адвокатов фигуранта, Семенов имеет многочисленные благодарности "за трудовую, активную и общественную деятельность".

За 10 дней до задержания бизнесмен перенес ишемический инсульт, находился в реанимации и его реабилитация не окончена, отметила в суде защита обвиняемого. По словам защитников, Семенов нуждается в постоянном медицинском наблюдении, также ему необходимо соблюдать лечебно-охранительный режим, а выполнять рекомендации врачей и проходить лечение и реабилитацию в условиях следственного изолятора "не представляется возможным и может привести к летальному исходу". Согласно приобщенным защитой к материалам дела данным выписного эпикриза из иркутской городской клинической больницы, фигуранту диагностирован ряд тяжелых заболеваний, в числе которых сахарный диабет, почечная недостаточность и подагра, что говорит о хроническом и прогрессирующем характере выявленных у Семенова медиками заболеваний, состояние которого продолжает ухудшаться.

О деле и фигурантах

Уголовное дело изначально было возбуждено в отношении разработчика строительных проектов, учредителя ООО "ВСК" и ООО "Стройсервис" Дениса Чубарова и неустановленных лиц 23 июня 2023 года в Красноярском крае по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств Минобороны РФ в особо крупном размере. К уголовной ответственности по данному делу в качестве обвиняемых пока привлечено 8 человек. Сам 70-летний пенсионер Владимир Семенов был задержан правоохранителями 24 сентября в Иркутске и доставлен самолетом в Москву, где ему предъявили обвинение и на следующий день арестовали.

Расследованием установлено, что в период с июля 2019 года по март 2023 года Евгений Горбачев, являвшийся бенефициаром АО "ВСК", совместно с обвиняемой и другими лицами в рамках исполнения 14 государственных контрактов, заключенных с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" и "Военно-строительная компания", похитили более 9 млрд рублей, говорится в материалах дела.

В документах также указано, что роль Мерваезовой заключалась в обеспечении получения аванса в рамках заключенных договоров, выводе и обналичивании денежных средств со спецсчетов, а также оформлении подложных первичных бухгалтерских документов с целью сокрытия вывода и хищения денег. Вместе с тем, как уточняли ранее ТАСС правоохранители, установленная следствием сумма ущерба, вменяемая всем фигурантам дела, вероятно, еще возрастет.

Уголовное дело о хищении денежных средств у МО РФ было возбуждено в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одно производство объединено 5 уголовных дел, из них два возбудили в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. Потерпевшими признаны 4 организации, подведомственные Минобороны РФ: ФГУП "ГУИР-2 при спецстрое России", ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", ФГУП "ГУУС" и ППК "ВСК".

Кроме Мерваезовой, Семенова и Горбачева по делу арестованы бывший глава Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадим Выгулярный, а также два бизнесмена: руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов. В документах также фигурируют бизнесмены Денис Чубаров и Дмитрий Шуваев.

Как указано в судебных документах, Горбачев, бывший учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года был приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа".

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель общества "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов. Более двух месяцев назад в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищения после допроса в Москву этапировали Прудникова для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявив всем отправившимся в столичный СИЗО строителям обвинение.