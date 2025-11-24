Экс-министра внутренних дел Ингушетии осудили за организацию беспорядков

Ахмед Погоров получил девять лет колонии общего режима

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова Нальчикский городской суд приговорил к девяти годам колонии общего режима за организацию незаконных акций в городе Магасе в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.

"Нальчикский городской суд приговорил Ахмеда Погорова к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен звания полковника милиции и ордена Мужества", - рассказали ТАСС в суде.

Экс-министра осудили по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). Уголовное дело расследовало Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным СК, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили согласованный митинг, который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие, продолжившееся и на следующий день. Протестующие применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

Всего были задержаны 47 человек. За время расследования уголовного дела были выделены в отдельное производство и направлены в суд уголовные дела в отношении 42 обвиняемых. Более 30 человек получили обвинительные приговоры.