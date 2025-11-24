Задержанный в Петербурге бизнесмен из Латвии попросил убежища в России

Адвокат предпринимателя Дарья Руденко отметила, что срок давности по уголовному правонарушению, за которое преследуется Александр Гордеев, фактически истек

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Разыскиваемый властями Литвы учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, который был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Интерпола в октябре, обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой о предоставлении убежища. Об этом сообщила ТАСС адвокат предпринимателя Дарья Руденко.

"Гордеев не имеет гражданско-правовой связи с Литвой, свой бизнес на территории этой страны он легально вел как негражданин Латвии (особая категория лиц по латвийскому законодательству, которые на 1 июля 1992 года постоянно проживали в республике, но не имеют гражданства Латвии и другой страны - прим. ТАСС), гражданства других государств у него нет. При этом мой доверитель полагает, что его уголовное преследование в Литве является незаконным и имеет целью оказать на него давление, чтобы принудить к подписанию экономически невыгодного мирового соглашения в рамках коммерческого спора в иной юрисдикции. По сути, речь идет о рейдерском захвате. По нашим данным, инициатором этого давления является гражданин Швеции, который вступил в коррупционный сговор с представителями правоохранительных органов Литвы", - рассказала Руденко.

По мнению Гордеева и его адвокатов, в указанных обстоятельствах он не может рассчитывать на объективное и справедливое судебное разбирательство в Литве. При этом существуют дополнительные риски уголовного и политического преследования бизнесмена в ЕС, поскольку предприниматель поддерживал российских военнослужащих в зоне СВО.

Руденко отметила, что срок давности по уголовному правонарушению, за которое преследуется Гордеев, фактически истек, в то же время в январе 2025 года прекратил действие двусторонний договор России и Литвы "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (в июне 2024 года был денонсирован парламентом Литвы). Таким образом, утверждает адвокат, правовые основания для выдачи предпринимателя властям прибалтийской республики отсутствуют.

Она уточнила, что Гордеев является уроженцем Ростовской области, его сын родился в Ленинграде. Еще в 2020 году бизнесмен переехал из Латвии в Россию и, желая стать гражданином родной страны, получил пятилетний вид на жительство, однако не успел его вовремя продлить по бюрократическим причинам. В связи с этим мужчина оформлял разрешение на временное проживание в РФ в отделе управления по вопросам миграции петербургского ГУ МВД, где и был задержан при получении документов. Он содержится в изоляторе.

О задержании Гордеева стало известно 31 октября. Как сообщал ТАСС, 66-летний бизнесмен находился в международном розыске за присвоение более 1 млн евро, принадлежавших компании, в которой он с 2014 по 2019 год был директором и акционером. Когда фирма начала процедуру банкротства, фигурант, по данным НЦБ Интерпола, без каких-либо законных оснований начал выводить деньги с ее счета.