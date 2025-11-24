В КБР завели дело за несообщение о преступлении террористического характера

Подозреваемый признал вину

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении жителя Урванского района, не сообщившего о подготовке преступления террористического характера. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

"По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый, достоверно зная о том, что двое его знакомых вступили в состав международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, и намерены активно принимать участие в ее деятельности на территории региона, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - рассказали в ведомстве.

Действия подозреваемого были выявлены сотрудниками УФСБ России и МВД по КБР. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении террористической направленности).

"Лица, о действиях которых не сообщил подозреваемый, 4 июля 2025 года с целью завладения огнестрельным оружием и последующего совершения с его использованием террористических актов, напали на сотрудников полиции в городе Нальчике. В ходе нападения один из фигурантов был ликвидирован, а другой задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи расследуют уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приготовлении к террористическому акту", - отметили в СК.

