Bangkok Post: в Таиланде чуть не кремировали впавшую в кому женщину

Она начала подавать признаки жизни, находясь в гробу в храме

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Впавшую в гипогликемическую кому женщину едва не кремировали в Таиланде, посчитав ее мертвой. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

65-летнюю женщину обнаружили подающей признаки жизни в гробу в одном из буддийских храмов в провинции Нонтхабури, куда ее доставили для кремации. Ее близкие при этом указали, что им были выданы документы, подтверждающие факт смерти. Работники храма рассказали, что, открыв гроб, они были поражены, увидев, что женщина подает признаки жизни. Ее срочно доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Врачи пришли к выводу, что у женщины не было признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. У нее диагностировали тяжелую гипогликемию, когда сахар в крови достигает критически низкого уровня.