Россиянка во Вьетнаме на сутки застряла в магазине из-за наводнения

Алена Маруськевич также рассказала, что утром было невозможно дозвониться спасателям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алена Маруськевич была вынуждена провести почти сутки в супермаркете в западной части Нячанга из-за наводнения, которое охватило побережье Вьетнама. Об этом она рассказала ТАСС.

Стихия настигла россиянку по пути в магазин несколько дней назад. Туда она приехала на личном мототранспорте, которым не смогла воспользоваться для обратной поездки - улицы на тот момент уже оказались под водой.

"По дороге в магазин, который находится в 25 минутах от моего дома, я уворачивалась от кусков одежды и всего остального. Улицы очень сильно затопило, колеса моего байка наполовину были в воде. Магазин к тому времени тоже затопило. Внутри меня предупредили, что выходить на улицу не рекомендуется. В итоге ночь я была вынуждена провести в супермаркете - спала на палетах. Забавно, что в магазин я приехала за постельным бельем", - рассказала Маруськевич.

Россиянка рассказала, что утром было невозможно дозвониться спасателям. В итоге в районе полудня ее эвакуировали родственники сотрудников магазина, которые добрались до него на лодках. Только спустя трое суток Маруськевич удалось вызволить мотоцикл.

Сильные дожди вызвали мощный паводок и многочисленные оползни в Центральном Вьетнаме. По состоянию на 23 ноября число погибших в результате стихии выросло до 90, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Разрушены и повреждены свыше 1,1 тыс. частных домов, школ и административных зданий, затоплены порядка 200 тыс. Из-за паводка были подтоплены и повреждены оползнями 24 участка национальных автомагистралей, что серьезно нарушило автомобильное и железнодорожное сообщение внутри центральной части страны с остальными ее регионами.

Экономические убытки от наводнения, согласно оценкам вьетнамских властей, превышают 9,035 трлн донгов (более $341 млн).