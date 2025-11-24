В Нижегородской области мужчину осудили за покушение на убийство детей

Осужденный выстрелил из огнестрельного оружия в подростков

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Кулебакский городской суд Нижегородской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который выстрелил из огнестрельного оружия в детей, гулявших на улице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений).

В суде установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый, находясь в своей квартире, выстрелил из огнестрельного оружия в детей, которые гуляли на улице. Один из подростков получил повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровью. "Еще двое несовершеннолетних испытали нравственные страдания", - добавили в прокуратуре.