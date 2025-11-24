В Москве по делу о мошенничестве арестовали вице-президента "Оборонстроя"

Ирине Ясаковой грозит до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент компании "Оборонстрой" Ирина Ясакова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО вице-президента компании "Оборонстрой" Ирину Ясакову в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомился ТАСС, защита пока не обжаловала ее арест.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ясаковой И. Г. по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - следует из судебной картотеки.

Ясакова возглавляла несколько подведомственных Минобороны РФ строительных компаний: "Оборонстрой", "Оборонэнерго", "Оборонэкспертиза" и "Оборонстройпроект". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.