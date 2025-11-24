В ЛНР украинца приговорили к 14 годам колонии за шпионаж

Сергей Гончаров добровольно собирал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и передавал украинским спецслужбам

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил гражданина Украины к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Сергея Гончарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Гончарова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2023 года Гончаров добровольно осуществлял сбор информации о местах дислокации российских военнослужащих на территории ЛНР. Собранные сведения он передавал украинским спецслужбам через мессенджеры.