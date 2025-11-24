СК завел дело о теракте на поджегшего транспортную инфраструктуру МЖД подростка

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи СК завели уголовное дело о теракте в отношении несовершеннолетнего, который поджег транспортную инфраструктуру на Московской железной дороге (МЖД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 ноября в вечернее время 14-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного лица, поступившему через мессенджер, совершил поджог объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на Рижском направлении Московской железной дороги.

"Следователи СК России совместно с сотрудниками управления ФСБ России по городу Москве и Московской области, а также управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу задержали несовершеннолетнего. Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения стражу", - добавили в СК.

Там добавили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, установление обстоятельств его вовлечения в преступную деятельность.

Как сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО, подросток был задержан на следующий день после преступления по месту жительства и доставлен в дежурную часть транспортной полиции. "Подросток дал признательные показания и рассказал, что некоторое время назад в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который предложил совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры. При помощи бензина и зажигалки юноша поджег несколько релейных шкафов <...>", - сказали в пресс-службе, добавив, что все свои действия по просьбе анонимного куратора задержанный фиксировал на камеру мобильного телефона.