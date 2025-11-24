В Малайзии число эвакуированных из-за наводнений достигло почти 14 тыс.

В 63 временных эвакуационных центрах размещены 13 915 человек

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Число жителей Малайзии, вынужденных покинуть свои дома из-за наводнений, достигло почти 14 тыс. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ахмада Захида Хамиди, занимающего пост председателя Центрального комитета по борьбе со стихийными бедствиями.

По его словам, в 63 временных эвакуационных центрах размещены 13 915 человек. Наиболее пострадавшим штатом остается Келантан, где зарегистрировано свыше 9,5 тыс. эвакуированных. Стихийное бедствие также затронуло штаты Перак, где временно переселили 1 538 человек, Перлис (1 426 человек), Кедах (542) и Пинанг (414).

Вице-премьер отметил, что все подразделения структур безопасности приведены в повышенную готовность. В Келантане развернуто более 1,2 тыс. сотрудников сил гражданской обороны, при необходимости в регион готовы направить дополнительные формирования из соседних штатов, добавил он.

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($225 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.