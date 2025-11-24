В Петербурге в ДТП пострадали двое сотрудников скорой помощи

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в Колпинском районе Санкт-Петербурга, госпитализированы двое находившихся в реанимобиле медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Около 15:30 на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпине произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате ДТП двое работников бригады скорой медицинской помощи госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.