ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Забайкальском крае девушка родила ребенка в общежитии колледжа

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Редакция сайта ТАСС
14:05

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка родила ребенка в общежитии колледжа в Агинском округе Забайкальского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

 "23 ноября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение  о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, девушку, руководство и педагогов колледжа опросили. По итогам примут решение согласно уголовно-процессуальному законодательству. 

РоссияЗабайкальский край