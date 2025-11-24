В Забайкальском крае девушка родила ребенка в общежитии колледжа

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка родила ребенка в общежитии колледжа в Агинском округе Забайкальского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

"23 ноября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, девушку, руководство и педагогов колледжа опросили. По итогам примут решение согласно уголовно-процессуальному законодательству.