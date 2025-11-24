Экипажам самолетов поручили сообщать о любой активности вулкана Безымянный

Регистрируются мощные выбросы газа и пара, сход горячих лавин по склонам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Экипажам самолетов, следующих над Беринговым морем и северной частью Тихого океана, поручено сообщать диспетчерам о любой замеченной активности камчатского вулкана Безымянный. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе Аляски, отвечающей за воздушный трафик в данном районе полетной информации.

"Воздушным судам следует сохранять бдительность в связи с возможным извержением вулкана - облаками пара или пепла - и немедленно сообщать о любых наблюдениях диспетчерам", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в связи с прогнозами вулканологов относительно Безымянного действует оранжевый код авиационной опасности.

Ранее в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ТАСС сообщили, что Безымянный может начать извергаться в течение суток. "Код авиационной опасности - оранжевый, возможно, в ближайшие 24 часа могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 км над уровнем моря, это может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что на Безымянном регистрируются мощные выбросы газа и пара, сход горячих лавин по склонам. По спутниковым данным, над вулканом зафиксирована крупная тепловая аномалия. Вулкан готовится к сильному взрывному извержению.

Последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км, а самое серьезное в современной истории извержение Безымянного произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.