В Удорском районе Коми утонули два рыбака

Спасатели предупредили об опасности тонкого льда

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. В Удорском районе Республики Коми двое мужчин погибли во время рыбалки на озере. Их тела извлекли из воды спасатели МЧС России, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"В службу спасения поступило сообщение о том, что двое мужчин отправились на рыбалку на озеро в Удорском районе и в назначенное время не вернулись. На место были направлены спасатели Сыктывкарского поисково-спасательного отряда. Позже сотрудники МЧС России обнаружили и извлекли из воды тела пропавших", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили об опасности тонкого льда.

По данным метеорологов Коми, на водоемах Печорского бассейна наблюдается ледостав, местами неполный и с полыньями.