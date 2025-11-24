В Смоленской области задержали сотрудников таможни по подозрению во взятках

Речь идет о 2,7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© ФТС России/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла деятельность преступной группы из сотрудников Смоленской таможни, подозреваемых в систематическом получении взяток в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о 2,7 млн рублей.

"23 ноября в результате совместной работы управления по противодействию коррупции ФТС России и службы по противодействию коррупции Центрального таможенного управления при силовой поддержке таможенного СОБРа была пресечена преступная деятельность организованной группы. В ее состав входили должностные лица Краснинского таможенного поста Смоленской таможни", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни подозреваются в систематическом получении взяток в крупном и особо крупном размере от недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. "Речь идет о 2,7 млн рублей", - сообщил источник агентства.

Отмечается, что должностные лица таможенного поста незаконно предоставляли преимущества физическим либо юридическим лицам при ввозе табачной продукции и автомобильных запчастей. В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.