В Орле завели дело после гибели рабочего

Мужчина погиб из-за обрушения грунта в траншее

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть человека по неосторожности, возбудили в Орле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области.

Инцидент произошел 22 ноября на ул. Героев Пожарных в Орле. В траншее произошло обрушение грунта, в результате чего погиб 21-летний рабочий.

"Следственным отделом по Советскому району города Орла по результатам проведенных неотложных следственных действий, а также на основании материалов органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, работы по устройству водопроводной сети около дома №72 на ул. Героев Пожарных выполняла ООО ПСК "Каскад" по договору субподряда. Отмечено, что обрушение грунта произошло из-за ненадлежащего обеспечения правил безопасности. Следователи и криминалисты провели первоначальные следственные действия, осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. "Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры", - добавили в пресс-службе.