В Белгородской области при атаке БПЛА погибла мирная жительница

Также ранен мужчина

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в селе Репяховка Краснояружского округа, погибла женщина, мужчина ранен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В селе Репяховка Краснояружского округа FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики делали все возможное, чтобы спасти ее, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написали в оперштабе.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего мужчину в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, у него множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног, вся необходимая помощь оказывается.